Nvidia GeForce Now RTX 3080 ora consente l'abbonamento mensile. Aggiunti sei nuovi giochi

Nvidia tempo fa ha presentato un livello per l'abbonamento GeForce Now con cui sfruttare la potenza di una RTX 3080. L'abbonamento consente di giocare a 1440p e 120FPS, ma c'è un piccolo svantaggio: l'iscrizione prevedeva un pagamento di sei mesi.

Non tutti ovviamente sono disposti a pagare 99,99 euro, così finalmente l'azienda tecnologica ha ribaltato le sorti e fatto un cambiamento. È già possibile abbonarsi a GeForce NOW RTX 3080 su base mensile per 19,99 euro e quindi assicurarsi di essere soddisfatti del risultato.

In questo modo non solo i giocatori accederanno alla configurazione sopra descritta per PC, ma saranno in grado di farlo arrivare fino a 1600p su dispositivi Mac e 4K HDR a 60FPS se si ha Shield TV di Nvidia.

Non solo ma nel catalogo Nvidia GeForce Now sono stati aggiunti altri sei giochi.

Buccaneers!

Distant Worlds 2

Ironsmith Medieval Simulator

Bus Driver Simulator

Martha is Dead

Survival Quiz CITY

Fonte: Eurogamer