Nvidia GeForce RTX 30: un camion che trasportava GPU vittima di una rapina

Si stanno verificando crimini relativi alle GPU: un vero camion carico di schede grafiche è stato rubato in California, solo pochi giorni fa. In un post sui forum EVGA, il product manager, Jacob Freeman, ha confermato che una spedizione di schede grafiche EVGA GeForce RTX serie 30 era stata rubata da un camion durante il viaggio da San Francisco al sud della California.

Afferma inoltre che il valore al dettaglio delle schede integrate variava da $ 329,99 a $ 1959,99, quindi quasi sicuramente c'erano alcune Nvidia RTX 3090, ma anche alcune Nvidia RTX 3060 nel raggio.

Il post vuole avvertire le persone sull'acquisto di una di queste schede, poiché EVGA ha elenchi dei numeri di serie coinvolti. Quindi, provare a registrare la garanzia per una di queste GPU non funzionerà e anzi, le autorità potrebbero intervenire nel caso.

Naturalmente, gli Stati Uniti non sono l'unico posto in cui si verificano carenze di schede grafiche nel clima attuale. Le persone in tutto il mondo stanno lottando per mettere le mani su una nuova GPU a causa della carenza di chip. Grazie a questa domanda, alcune GPU vengono vendute a circa il doppio del prezzo in tutto il mondo.

Fonte: IGN