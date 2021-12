Nvidia RTX 2060 12 GB è tra noi ma a prezzi davvero alti

Dopo tanti rumor, abbiamo la conferma dell'arrivo della nuova scheda video Nvidia, che nuova poi tanto non è. La RTX 2060 è tornata, in una versione aggiornata per far fronte alla tanta richiesta di mercato e alla difficoltà di avere dei chip disponibili. Conosciamo tutti la storia e Nvidia ha pensato bene di puntare alla fascia bassa, per permettere a più persone possibili di accedere alla tecnologia del ray-tracing.

In verità sono altrettanti i rumor su una RTX 3050, il che porrebbe questa nuova 2060 da 12 GB al livello di un palliativo, in attesa del suo arrivo. I prezzi sembrano però un po' altini: in uno store francese è infatti apparsa una MSI Ventus a 528,19 euro, da prendere comunque con le pinze visto che ufficialmente non sono sul mercato.

Il problema è che questa Ventus appare anche con prezzo di 645,25 euro, il che rende difficile capire perché non acquistare direttamente una RTX 3060. In attesa delle vendite ufficiali, cominciate a fare i conti con il portafogli. Servirà.

Fonte: videocardz.com