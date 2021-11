Nvidia RTX 2060 un leak per le specifiche del ritorno per sopperire alla serie 3000 introvabile

Il rilascio delle nuove schede video Nvidia e AMD è stato un fallimento, non dal punto di vista finanziario per le società ma per i consumatori, costretti a comprare GPU al doppio del prezzo oppure a lasciar perdere, attendendo tempi migliori. Nvidia però sembra essere andata un po' in confusione, visto che si vocifera da tempo di una nuova componente entry level per aiutare il pubblico a entrare nella nuova generazione.

Stranamente, non si tratta di una RTX 3050 ma del ritorno della RTX 2060, che aveva abbandonato la produzione nel 2020. La nuova versione aggiornata dovrebbe arrivare sui mercati tra poco, con una memoria disponibile di 12 Gb (il doppio della versione standard) e 2176 CUDA Core, gli stessi della versione Super. Il TDP dovrebbe essere di 184W, mentre il bandwidth della memoria, sarebbe minore rispetto quello della RTX 2060 SUPER, attestandosi a 336 GB/s contro i 448 GB/s.

Insomma, si tratta di schede video paragonabili a 2060 Super o poco meno e senza tirare in ballo una semplice 3060, si fa davvero fatica a capire il senso di questa mossa da parte di Nvidia. Dovrebbe essere un'alternativa economica alla RTX 3060, ma con prestazioni ben differenti e con un prezzo sicuramente più elevato di una 2060 Super, senza considerare il mercato dell'usato. Comunque, abbiamo questa alternativa.

Fonte: videocardz.com