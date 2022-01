Nvidia RTX 3080 da 12GB lanciata a sorpresa per i pochi che riusciranno a comprarla

Il CES 2022 si è concluso con la presentazione della baby Nvidia RTX 3050 e il mostro RTX 3090 Ti e un po' tutti pensavamo che per la casa di Santa Clara, andasse bene così. Sbagliato, perché a sorpresa, arriva una nuova versione di RTX 3080, con un nuovo taglio di memoria da 12GB VRAM sempre GDDR6X. Le modifiche non si fermano qui.

La nuova 3080 si presenta come un aggiornamento in pieno, con bus di memoria che passa da 320-bit a 384-bit e un'espansione della banda che passa da 760GB/s a 912GB/s. Aumentano anche i Core grafici, passando da 8704 a 8960. La cosa strana però, è che questa nuova scheda grafica sia arrivata totalmente in sordina, senza presentazione particolare o comunicati.

Sembra infatti, che le scorte siano talmente poche da renderne praticamente impossibile l'acquisto, nonostante manchi ancora un'ufficialità sul prezzo. Di questi tempi però, non sembra particolarmente rilevante.

