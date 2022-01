Nvidia RTX 3090 Ti: la potentissima GPU presentata ufficialmente

Dopo i numerosissimi rumor, ecco tolti i veli al nuovo mostro formato hardware creato da Nvidia. Il CES 2022 ha visto dunque l'ufficialità di RTX 3090 Ti, la nuova scheda grafica che non bada certo a prestazioni, consumi e soprattutto a spese.

Più dettagli arriveranno in seguito ma possiamo mettere gli occhi su alcuni numeri: i 24GB di memoria rimangono ma corrono più velocemente rispetto la versione standard, arrivando a 21 Gbit/s contro gli ormai "vetusti" 19,5. La nuova GPU vanta anche 4,4 teraflop shader, 8,5 teraflop RT e 35 teraflop tensor in più del vecchio modello, per un totale di 40, 78 e 320, consistente dunque di un miglioramento di circa il 12% delle prestazioni.

Il prezzo consigliato dovrebbe aggirarsi intorno ai 1650€, cifra che probabilmente non vedremo per tantissimo tempo. Tutte le notizie in merito arriveranno successivamente, con anche la comunicazione della data di rilascio.

Fonte: pcgamer.com