Nvidia RTX 3090 Ti: ecco la prima immagine della nuova scheda video

Il mercato delle schede video (così come quello console) è stato tra le cose più problematiche di questo 2021, attraverso una concatenazione di cause che le hanno rese introvabili o troppo costose. Da tempo Nvidia ha cercato di mettere una pezza a tale condizione, rispolverando addirittura le RTX 2060, ma c'è altro in cantiere.

Come già vociferato, sta per arrivare la versione Ti di RTX 3090, che verrà ufficializzata al CES 2022. Ma fortunatamente, abbiamo modo di vederne qualche immagine, in versione Asus TUF, con la nuova 3090 che si contraddistingue per qualche aletta in più nelle ventole e poco più. Tutt'altra faccenda sono le specifiche.

La nuova RTX 3090 vanterà infatti 24GB di VRAM GDDR6X, 10752 CUDA Core e 84 RT Core, con un TGP mostruoso di 450W (100 in più della standard). Il prezzo non si sa ancora, ma dovrebbe attestarsi intorno ai 1500 dollari in condizioni normali. Stiamo ovviamente parlando di una scheda video fuori mercato, adatta più alla production che al gaming, accessibile ad altissimi livelli già a partire da una RTX 3070.

