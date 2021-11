Nvidia RTX 4090 potrebbe essere quasi tre volte più veloce della RTX 3090

La scheda grafica di punta di nuova generazione di Nvidia, l'RTX 4090, dovrebbe avere una potenza incredibile, stando a quanto emerso in rete.

Secondo l'utente Twitter @Greymon55, la 4090 (nome in codice AD102) sarà realizzata utilizzando il processo a 5 nm di TSMC con 18.432 CUDA core, 7.936 in più rispetto all'attuale generazione di RTX 3090 ,e una velocità di clock prevista tra 2,3 GHz e 2,5 GHz.

Come riporta TweakTown, si prevedono tra 85 TFLOP e 92 TFLOP di prestazioni di calcolo. GeForce RTX 3090 (l'attuale fiore all'occhiello di Nvidia) ha 35,5 TFLOP. Sulla carta queste specifiche indicano che la prossima GPU sarà davvero potente.

Dovrebbe anche essere una "bestia assetata di potere", con le prime voci su possibili requisiti di alimentazione. L'RTX 4090 dovrebbe richiedere un alimentatore da 1200 W per funzionare, il che è una prospettiva decisamente allarmante.

AD102

5nm TSMC

144SM 18432CUDA

384bit 24G GDDR6X 21Gbps?

2.3~2.5GHz?

85~92T FP32? — Greymon55 (@greymon55) November 9, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Greymon55 è un affermato leaker con una comprovata esperienza, tuttavia, per evitare delusioni, bisogna prendere la notizia con la dovuta cautela. Le schede grafiche Lovelace di Nvidia dovrebbero arrivare ad un certo punto nel 2022, forse prima che arrivi l'ultimo trimestre del prossimo anno.

Le speculazioni iniziali sui piani Lovelace di Nvidia suggerivano che la nuova architettura sarebbe stata rilasciata alla fine del 2022, ma da allora le cose si sono sviluppate e ora si ipotizza che potrebbe arrivare un po' prima, con un lancio nel terzo trimestre del 2022 che sembra la prospettiva più probabile. Si prevedeva che Nvidia avrebbe lanciato una RTX 3090 potenziata sotto forma di RTX 3090 Ti o 3090 Super, ma con una data di uscita così anticipata prevista per la prossima generazione di schede, i piani potrebbero cambiare.

È probabile che se le schede grafiche aggiuntive verranno annunciate a gennaio al CES o al Computex a maggio, le nuove GPU potrebbero farsi attendere di più.

Fonte: Techradar.