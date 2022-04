NZXT annuncia la risposta a Steam Deck: ecco H-AND

I clienti di Steam Deck hanno iniziato a ricevere i loro dispositivi, sebbene il lancio del nuovo dispositivo di Valve stia avvenendo in modo scaglionato. Nel frattempo, è stato svelato un nuovo dispositivo che segue un percorso simile alla piattaforma dei creatori di Half-Life: Alyx.

Si tratta di H-AND targato NZXT, che, come nel caso di Steam Deck, è un PC nelle vesti di una console portatile. La particolarità che lo separa dalla versione di Valve è che ha una tastiera rimovibile. Sono emersi i primi dettagli, così come un primo assaggio sotto forma di un trailer della durata di un minuto, che mostra il design in dettaglio. Per il momento, queste sono le prime caratteristiche che sono state condivise:

APU 32 core 64 thread

Display 800 DPI 12"

Tastiera tenkeyless estraibile

"Un sacco di RGB"

E altro ancora!

Si tratta di un pesce d'aprile ben riuscito, dato che in molti si sono riversati sulla diretta streaming creata in seguito da NZXT su Twitch per saperne di più su questo finto PC portatile!