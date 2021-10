Obsidian, Xbox e il misterioso Project Missouri? Dettagli in arrivo da Jeff Grubb

L'atmosfera di attesa che circonda gli Xbox Game Studios è più frizzante che mai: Microsoft conta ormai tra le sue fila numerosi e talentuosi sviluppatori, che promettono faville nel prossimo e nel lontano futuro. Oltre a Bethesda, con Starfield e il futuro The Elder Scrolls VI, molta attesa c'è anche nei confronti di Obsidian.

Non parliamo solamente di Avowed, il già annunciato RPG, ma anche del misterioso 'Project Missouri', il nuovo titolo a cui starebbe lavorando Josh Sawyer (director e narrative designer di Pillars of Eternity II: Deadfire). Lo stesso Sawyer aveva dichiarato in passato di voler realizzare un RPG storico, oppure un RPG 'senza combattimenti'.

Il giornalista Jeff Grubb, in un recente episodio di GamesBeat Decides, ha anticipato che nel prossimo episodio del suo format GrubbSnax su GiantBomb parlerà proprio di questo progetto, svelando alcuni dettagli. Tra i diversi rumor circolati, c'è n'è anche uno che vuole Obsidian al lavoro su un RPG di Critical Role, la seguitissima serie di campagne di Dungeons & Dragons tenuta da Matthew Mercer e diversi altri voice actor. Si tratterebbe, in ogni caso, di un progetto più piccolo del già citato Awoved.

Fonte: Reddit