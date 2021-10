Obsidian prima di essere acquisita da Microsoft rifiutò l'offerta di un altro 'importante publisher'

Obsidian Entertainment, nota negli ultimi anni per titoli come Grounded e The Outer Worlds, ha recentemente rivelato che lo studio è stato contattato da un altro editore, prima di unirsi a Microsoft.

Parlando con GamesIndustry.biz, il capo dello studio di Obsidian, Feargus Urquhart, ha rivelato come "un altro importante editore" abbia proposto l'acquisizione. "Siamo stati avvicinati da un altro importante editore, e stavo pranzando con una delle persone principali di quest'editore, e hanno detto 'beh, hai mai pensato di essere acquisito?', Ho detto 'sì, certo,' e poi quello che alla fine hanno detto è stato 'beh, stiamo solo facendo fatica ad assumere persone'...".

Urquhart ha continuato spiegando come questo editore volesse acquisire Obsidian e trasferire il personale al proprio gioco, per il quale apparentemente stava cercando di assumere persone. Alla fine Obsidian ha rifiutato l'offerta, con il capo dello studio che ha affermato come un accordo come questo debba essere il giusto "adattamento culturale" e abbia bisogno di persone con cui "sedersi e bere una birra".

Alla fine, Obsidian è stata acquisita da Microsoft nel 2018 e il team è ora al lavoro su The Outer Worlds 2 e Avowed. L'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft ha anche entusiasmato molti fan per il fatto che Obsidian forse un giorno tornerà nella serie Fallout.

Fonte: The Gamer