Octopath Traveler: Champions of the Continent arriverà quest'anno in Occidente

Square Enix ha rivelato e pubblicato lo scorso anno Octopath Traveler: Champions of the Continent in Giappone come prequel esclusivo per dispositivi mobile del superbo JRPG Octopath Traveler.

Il titolo è ambientato nello stesso universo del gioco su Switch con i personaggi del gioco principale protagonisti del prequel. Oggi Square Enix ha annunciato che Octopath Traveler: Champions of the Continent sta finalmente arrivando in Nord America e in Europa quest'anno. L'annuncio menziona anche una closed beta con maggiori dettagli che verranno rivelati la prossima settimana.

Octopath Traveler: Champions of the Continent è un gioco di ruolo per giocatore singolo gratuito. Al momento, è stato confermato solo per il Nord America e l'Europa. È stata inoltre lanciata una pagina Facebook ufficiale per la versione occidentale del gioco con tutte le informazioni che verranno pubblicate a mano mano che ci si avvicinerà alla data di uscita.

OCTOPATH TRAVELER: Champions of the Continent (English ver.) will launch in North America and Europe in 2022!

We'll have more to share in mid-February, so keep an eye on the official Facebook page for the latest news!#octopathcotc #?????????https://t.co/S0OlifhWz6 pic.twitter.com/2wPwNMJbhT — ?????????? ????????? (@OCTOPATH_SP) February 8, 2022

A metà febbraio Square Enix ha annunciato ulteriori dettagli sul gioco, perciò non ci resta che attendere.

