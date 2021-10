Oculus: Horizon Home è il metaverso di Facebook che aggiunge integrazione sociale e party

Annunciata durante la conferenza Facebook Connect 2021, la nuova interfaccia Horizon Home VR consentirà di creare giochi, organizzare feste o chattare con gli avatar dei vostri amici. Questo è in realtà l'aggiornamento a Oculus Home, l'ambiente già sperimentato da chi indossa i visori Oculus Rift e Oculus Quest.

Il concept è in versione beta dallo scorso anno e presto darà accesso a tre aree distinte: Horizon World che permetterà di giocare e comunicare con i vostri cari; Horizon Workroom per organizzare incontri con colleghi, clienti, fornitori e anche corsi di formazione per scuole e università; infine Horizon Venue darà la possibilità di partecipare ad eventi sportivi o concerti totalmente virtuali.

Facebook non ha specificato quali servizi video sarebbero stati supportati con gli amici in Horizon Home. Il video promozionale, che potete visionare di seguito, mostra il supporto per le esperienze video 360 "Oculus Originals".

Allo stesso modo, non ci sono notizie su eventuali nuove partnership con i principali fornitori di contenuti di terze parti, come Netflix, Disney+ e altri, che potrebbero fornire un'integrazione di visualizzazione social migliore e/o nativa con Horizon Home.

Fonte: The Verge