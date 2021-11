Oculus Quest 2: si stimano 10 milioni di unità già spedite

Sembra che Meta sia riuscita nell'intento di vendere circa 10 milioni di unità di Oculus Quest 2, visori sicuramente molto adatti per il Metaverso. Queste cifre sono una stima arrivata dai vari produttori, cui si è aggiunta Qualcomm all'Investor Day 2021. Il CEO Cristiano Amon è sembrato molto soddisfatto e sicuro delle tecnologie messe in campo "un biglietto per il metaverso".

Ooooh @Qualcomm's @cristianoamon is talking about #XR leadership and @Meta partnership as well as others like @Lenovo and says their technologies are the ticket into the #Metaverse says Quest 2 was 10 million units and that was @Snapdragon XR2 #QID2021 pic.twitter.com/JOcQ6iwcjw — Anshel Sag (@anshelsag) November 16, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Come detto, la cifra non arriva da Meta stessa ma visto che Quest 2 si affida al chipset Snapdragon XR2 di Qualcomm per alimentare il suo VR autonomo, è plausibile che Qualcomm, così come le altre aziende in gioco abbiano una stima dei numeri prodotti e venduti. 10 milioni non è comunque una cifra a caso: secondo Mark Zuckerberg infatti, questo numero era fondamentale per far sì che il Metaverso abbia senso e diventasse soprattutto una moda.

Dunque, la prima cifra obiettivo sembra essere stata già raggiunta, anche se è ancora molto presto per vedere le effettive potenzialità del nuovo sistema.

Fonte: theverge.com