Project Cambria è il prossimo grande visore VR 'high-end' di Oculus

Oculus ha annunciato il suo prossimo grande headset VR, nome in codice Project Cambria.

Il nuovo visore è ancora in fase di prototipo, ma Facebook lo ha descritto come un headset di fascia alta che si concentra sul rilevamento del viso e degli occhi. Non sembra essere un prodotto interamente incentrato sulla realtà virtuale come Oculus Quest 2, poiché il visore supporterà anche esperienze di realtà aumentata.

Mentre Project Cambria si occupa di avvolgere uno schermo attorno al tuo viso, il dispositivo dispone anche di fotocamere che acquisiranno video a colori ad alta risoluzione da vedere attraverso l'headset, consentendo esperienze di realtà aumentata.

Project Cambria introdurrà anche nuove lenti dietro i suoi schermi. Queste lenti hanno fondamentalmente un profilo più piatto rispetto alle lenti Fresnel presenti nella maggior parte degli attuali visori VR e consentono un design più compatto.

Le lenti pancake che Facebook ha suggerito sembrano essere simili a quelle che abbiamo visto sull'HTC Vive Flow. Questo dispositivo sembra più un paio di occhiali VR che un visore ingombrante, quindi speriamo che Project Cambria avrà un design simile.

Facebook afferma che Project Cambria uscirà l'anno prossimo, ma non è stata annunciata alcuna data di lancio o informazioni sui prezzi.

Fonte: IGN.