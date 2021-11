One Hand Clapping ha una data di uscita ed è un delizioso e originale puzzle platform 'vocale'

Attraverso un comunicato stampa, lo studio di sviluppo Bad Dream Games e l'editore tedesco HandyGames, annunciano la data di uscita ufficiale di One Hand Clapping.

In questo gioco vi muoverete in un mondo 2D creato ad arte per interagire con esso attraverso la vostra voce. Sarete in grado di usare la voce per cantare, urlare e altro in modo da risolvere una serie di simpaticissimi indovinelli. Il gioco offre una campagna di storie di 4 ore e ha sei diversi biomi da scoprire nel mondo, come il deserto, la città o il mare. La modalità educativa del gioco vi consentirà inoltre di allenare il vostro canto e imparare di più sul controllo vocale e sulla teoria musicale.

Non preoccupatevi di prendere le note sbagliate, One Hand Clapping significa assumersi dei rischi e imparare dai propri errori. Il mondo di One Hand Clapping è pieno di paesaggi vibranti e personaggi misteriosi ritratti attraverso un'estetica calda e minimalista che ispira l'espressione di sé senza sopraffare i sensi.

One Hand Clapping sarà disponibile dal 14 dicembre su PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Stadia ed i dispositivi mobile iOS ed Android.