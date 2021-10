Alle 15 giochiamo in diretta a uno dei videogiochi più attesi, una grande esclusiva!

Per quelle che potremmo definire cause di forza maggiore, dobbiamo mantenere un fitto alone di mistero ma vi assicuriamo che nella giornata di oggi ci sarà spazio per una diretta assolutamente da non perdere.

Alle ore 15 i nostri Virginia Paravani e Gianluca Musso ci mostreranno uno dei titoli più attesi, una grande esclusiva che ormai da diversi giorni è nelle nostre mani e che non vediamo l'ora di condividere con tutti i nostri lettori.

Non possiamo davvero dirvi di più. Pensate a una grande esclusiva di prossima uscita e potreste indovinare il grande protagonista della live di oggi.