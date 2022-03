Ori and the Will of the Wisps: secondo un report Moon Studios è un luogo di lavoro 'opprimente'

Moon Studios, lo sviluppatore dietro la serie Ori, è stato etichettato come un luogo di lavoro "opprimente" da dipendenti attuali ed ex. Secondo quanto riferito, il posto di lavoro promuove un ambiente di bullismo, razzismo e sessismo e gli screenshot condivisi nel report mostrano i co-fondatori che usano insulti abilisti e battute razziste.

Thomas Mahler e Gennadiy Korol, che hanno fondato Moon Studios nel 2010, sono nominati nelle accuse, accusati di essere ripetutamente poco professionali nelle chat di lavoro pubblico. I dipendenti riportano varie battute di pessimo gusto e critiche verso il lavoro del personale. Non solo ma per alcuni ciò ha portato anche a periodi di crunch.

Il report riporta molte frasi razziste, come ad esempio: "Tyler è l'unica persona a conoscenza dei miei piani subdoli per uccidere gli ebrei facendoli lavorare fino alla morte attraverso lo sviluppo del gioco". Il sito che riporta queste affermazioni dichiara che nel contesto della chat questa frase era intesa come uno scherzo, ma tutti i dipendenti potevano leggere. Non solo ma alcuni di loro si sarebbero licenziati dopo aver vissuto per qualche tempo in questo contesto di lavoro tossico.

Mahler e Korol hanno risposto al report, negando fermamente le accuse. "Siamo molto orgogliosi della nostra storia di rendere felici le persone, far progredire le loro carriere e contribuire al loro successo finanziario", scrivono. "Volevamo promuovere una cultura vivace in cui il nostro team prospera e offre il miglior lavoro nel nostro settore e crediamo di aver avuto successo".

Sulle battute razziste, Mahler e Korol spiegano che sono entrambi ebrei e che, "come fratelli, a volte litighiamo e spesso ci prendiamo in giro a vicenda. Abbiamo fatto battute a nostre spese sulle differenze nel nostro background - e ci possono essere stati momenti in cui il nostro prenderci in giro l'un l'altro è risultato insensibile e potrebbe aver messo gli altri a disagio".

Fonte: VentureBeat