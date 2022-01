Outriders disponibile su Amazon con uno sconto da non perdere!

Se ancora non avete giocato a Outriders, l'ultimo gioco sviluppato da People Can Fly, allora questa notizia fa al caso vostro. Il gioco si trova infatti ad essere in forte sconto proprio su Amazon.

Sarete in grado di ottenere Outriders al prezzo di 19,99 euro per quanto riguarda la versione PS4 e 20,99 euro per le versioni PS5 e Xbox Series X/S: si tratta davvero di un affare poiché il suo prezzo di listino è di 74,99 euro. Acquistando la copia "Day One Edition" otterrete anche la Hell's Rangers Content pack che dà accesso a un set di attrezzatura maschili e femminili, arsenale di 11 armi uniche, mod e decalcomanie per i veicoli. Qui di seguito trovate i link per l'acquisto.

Vi ricordiamo inoltre che Outriders è ancora disponibile per tutti gli abbonati ad Xbox Game Pass.