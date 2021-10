Outriders sbarca anche su Xbox Game Pass per PC

Attraverso il sito ufficiale di Xbox, apprendiamo che Outriders di Square Enix e People Can Fly è disponibile su Xbox Game Pass per PC.

Sul sito di Xbox, il community lead di Outriders Toby Palm scrive: "se avete già Outriders su Xbox One e Xbox Series X/S, sarete felice di sapere che potete trasferire i vostri progressi tra la versione console e quella Windows se utilizzate lo stesso account su entrambe le piattaforme. Tuttavia, i progressi non possono essere trasferiti da o verso la versione Windows da qualsiasi altra versione PC (ad esempio Steam) o console non Xbox".

Inoltre, "Outriders supporta anche il Cross Play, che vi consente di provare il gioco con giocatori su altre piattaforme supportate. Ciò significa che se giocate a Outriders tramite la versione Windows, potrete partecipare a sessioni multiplayer con giocatori su Xbox One, Xbox Series X/S e altre piattaforme. Il Cross Play può essere abilitato o disabilitato in base alle proprie preferenze nel menu delle impostazioni".

Per chi ne volesse sapere di più su Outriders, sulle pagine di Eurogamer.it è disponibile la nostra recensione.

Fonte: Xbox.