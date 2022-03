Outward: Definitive Edition per PC, PS5 e Xbox Series X/S ha una finestra di lancio

Il gioco di ruolo open world Outward di Nine Dots riceverà una Definitive Edition per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Lo ha annunciato l'editore responsabile Prime Matter.

Oltre al gioco principale vero e proprio, la Definitive Edition, la cui vendita è prevista per maggio 2022, include anche i due contenuti DLC "The Three Brothers" e "The Soroboreans". Ci saranno anche alcuni nuovi contenuti tra cui avversari unici nei dungeon, nuovi scenari di sconfitta e nuove malattie, tra gli altri.

Naturalmente ci saranno numerosi aggiornamenti sulla quality of life e vari bilanciamenti verranno apportati anche alla Definitive Edition. Veniamo alla parte dell'upgrade. Se si possiede solo il gioco principale, non ci sarà nessun aggiornamento gratuito. Tuttavia, verranno presi in considerazione tutti i giocatori che possiedono sia il gioco principale che i due DLC menzionati "The Three Brothers" e "The Soroboreans".

Per adesso non c'è ancora una data di uscita specifica per Outward: Definitive Edition, sappiamo solo che arriverà a maggio.

