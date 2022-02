Overwatch 2 sembra essere pronto per la beta, poco prima della Overwatch League

Lo sviluppo di Overwatch 2 è stato uno dei più burrascosi degli ultimi anni, con diversi rinvii che ne hanno spostato la potenziale release dal 2019 al 2022, se tutto andrà bene. Sembra però che un piccolo spiraglio di ottimismo si sia aperto, con diversi rumor che danno l'arrivo della beta poco prima dell'inizio della Overwatch League.

L'ultimo ad aggiungersi alla lista è il noto leaker FiretheGull, che su Twitter si è accodato allo stesso periodo rilanciato da altre fonti, ovvero il mese di marzo 2022:

OW2 Beta is very likely releasing / being announced in about 3 weeks. Router update for some game services like battle net included an update for overwatch with _demo in it, or something similar.



Someone on the forums provided evidence as well.



Expect big news soon (imo) — Fire (@FireTheGull) January 31, 2022

"La beta di Overwatch 2 molto probabilmente verrà rilasciata/annunciato tra circa 3 settimane. L'aggiornamento per alcuni servizi di gioco come battle.net includeva un aggiornamento per overwatch con _demo o qualcosa di simile. Anche qualcuno sui forum ha fornito prove. Aspettatevi presto grandi novità."

Se questi rumor siano veritieri o meno è presto per dirlo ma manca poco alla Overwatch League, prevista per aprile. Sembra anche il momento giusto dopotutto, dopo l'acquisizione da parte di Microsoft e acque sembrano essersi calmate, almeno in apparenza.

Fonte: dexerto.com