Overwatch 2 beta arriverà solo su PC e i giocatori console non la prendono affatto bene

La beta di Overwatch 2 arriverà ad aprile, ma la decisione di portarla solo su PC ha fatto infuriare gli utenti console.

Blizzard ha finalmente rivelato la beta di Overwatch 2 che offrirà ai giocatori la possibilità di testare l'attesissimo titolo. Purtroppo, mentre i giocatori su PC potranno unirsi al divertimento, quelli console saranno esclusi.

La prima beta sarà solo per PC, il che significa che i giocatori console dovranno provare ad accedere al gioco con i loro computer. Molti dei veterani console di Overwatch hanno espresso il loro disappunto su Reddit, accusando Blizzard di averli "accantonati" dopo anni di attesa per provare finalmente il sequel.

I giocatori hanno anche notato che Blizzard ha usato un'emoji del controller sui social media nonostante il gioco non sarà riproducibile su console in questa fase.

Un utente ha sottolineato proprio questo, dicendo che la rivelazione è stata "ancora peggio con l'emoji del controller".

"Stiamo tutti aspettando da 3 anni. Ma quando finalmente arriva qualcosa è solo per i giocatori PC. Saremo costretti a sederci e guardarli mentre si divertono con nuovi contenuti mentre noi ci sediamo e guardiamo i loro video su YouTube e giochiamo alle stesse missioni per il terzo anno consecutivo", ha detto un altro fan.

"Non si sono mai presi la briga di correggere l'UX che è sempre stata progettata pensando al PC, e ci sono voluti letteralmente anni per mettere a punto un sistema di report, quindi non sorprende che ci lasceranno fuori", ha detto un altro giocatore console.

Non è chiaro quando i giocatori console avranno la possibilità di provare Overwatch 2, ma si spera che Blizzard abbia qualcosa di speciale in serbo più avanti nel 2022.

Fonte: Dexerto.