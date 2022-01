Overwatch 2: Bobby Kotick ha fatto perdere mesi di sviluppo volontariamente

Sulla scia dell'acquisizione di Activision-Blizzard, il CEO Bobby Kotick ha addotto come motivazione della perdita in borsa i rinvii di Overwatch 2 e Diablo 4, senza fare menzione delle innumerevoli segnalazioni di molestie, minacce e imperizia manageriale di cui Kotick era a conoscenza da anni.

A riportare alla luce questi fatti ci hanno pensato gli sviluppatori, e in particolare Tracy Kennedy, la producer di Overwatch 2, che ha aggiunto un'informazione importantissima e di enorme portata: Kotick stesso avrebbe forzato gli sviluppatori a ore ed ore di straordinari con dei "progetti a caso" per il primo Overwatch su cui lavorare che però venivano puntualmente cancellati, motivo di perdita di tantissime ore di lavoro su entrambi i capitoli dello shooter competitivo.

Bobby, tell everyone about the random projects for OW1 you all would shove on us, the team would do OT for only them to get cancelled and for months of OW2 dev to have been lost. Or how almost entire teams are turning over and citing you as the reason. Don't be shy. https://t.co/3ksVMMaCwf — Tracy Kennedy ?? (@dogspinster) January 19, 2022

Molti sviluppatori hanno lasciato la compagnia citando proprio il CEO come motivo di abbandono. Kennedy non ha potuto specificare la natura di questi "progetti a caso", poiché "legalmente, i lavoratori possono parlare solo delle condizioni di lavoro", ma ha assicurato che poteva almeno menzionare questo fatto.

Fonte: Gameinformer