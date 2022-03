Overwatch 2 'trasformerà' Doomfist in un tank

Doomfist sta per riceve un cambiamento radicale in Overwatch 2, passando così da un eroe DPS a tank. Blizzard ha parlato di questi cambiamenti durante una diretta streaming.

Descrivendo il nuovo Doomfist in streaming, Blizzard ha paragonato il suo nuovo stile di gioco a Winston. "Fondamentalmente ha un balzo simile a quello di Winston", ha detto il direttore del gioco Aaron Keller. La versione di Doomfist in Overwatch in questo momento ha un salto che aumenta il danno più in alto cade, ma se la versione tank del salto di Doomfist si comporta come quello di Winston, può variare in altezza a seconda di quanto in alto va.

Keller ha anche descritto il tank Doomfist come "più sopravvivente" con una buona capacità di resistere ai danni nemici. Oltre a questo, il lead hero designer Geoff Goodman ha dichiarato che Doomfist farà meno danni rispetto alla sua controparte DPS.

Doomfist certified Tank in #Overwatch2 ? — Overwatch (@PlayOverwatch) March 18, 2022

Gli sviluppatori hanno anche brevemente accennato ad altre rielaborazioni in arrivo nella beta che inizierà il 26 aprile, comprese le nuove versioni di Orisa, Sombra e Bastion.

