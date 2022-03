Overwatch 2 arriverà il prossimo mese in closed beta

L'ultima volta che abbiamo sentito notizie su Overwatch 2, Activision Blizzard ha suggeririto che potremmo non vederlo fino al 2023; ora, tuttavia, il publisher ha annunciato l'intenzione di "dividere" le funzionalità PvP e PvE di Overwatch 2 e di portare il titolo nelle mani dei giocatori tramite una serie di beta programmate per il 2022.

La notizia arriva tramite il game director di Overwatch 2 Aaron Keller che ha confermato i periodi di test in un video. Keller sostiene che la beta di Overwatch 2 "rappresenta il ​​contenuto più nuovo che abbiamo portato nel nostro gioco dal lancio."

Blizzard inizierà a offrire ai giocatori PC in regioni selezionate l'opportunità di provare aspetti di Overwatch 2 per un periodo di tempo limitato a partire da fine aprile. Questa prima closed beta includerà il gameplay 5v5, la nuova modalità Push, quattro nuove mappe e un nuovo sistema di ping. Inoltre, conterrà il nuovo eroe Sojourn e le rielaborazioni di quattro eroi esistenti: Orisa, Doomfist, Bastion e Sombra.

"Il nostro obiettivo per questa fase è testare le nostre nuove funzionalità, contenuti e sistemi prima di passare allo stress test dei server con una base di giocatori più ampia nei futuri beta test", spiega Blizzard in un post sul suo sito web. Le registrazioni per la closed beta (che seguirà un'alpha chiusa per dipendenti Blizzard e professionisti di Overwatch League) sono ora aperte.

Keller conclude promettendo più comunicazioni regolari in futuro sul gioco e afferma che i beta test pubblici PvP seguiranno il ciclo di test chiusi "entro la fine dell'anno", il che suggerisce che l'arrivo effettivo del gioco è ancora in qualche modo lontano.

Fonte: Eurogamer.net.