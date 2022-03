Overwatch 2 la Closed Beta ha una data con delle novità, iscrizioni aperte

Nonostante uno iato dovuto alle varie accuse di molestie e discriminazioni sul posto di lavoro, nonché di problemi di gestione interna relativi a progetti imposti ai dipendenti e poi cancellati, Activision Blizzard ha annunciato che la beta di Overwatch 2 arriverà il 26 Aprile.

Il colosso americano ha detto di voler disaccoppiare le modalità PvP e PvE del gioco e cominciare una serie di beta multiplayer "interne" riservate agli sviluppatori e ai giocatori professionisti della Overwatch League, prima di lanciare i test per la closed beta di fine aprile con nuovi contenuti e funzioni. Gli stress test dei server arriveranno in futuro.

La closed beta sarà disponibile ai soli utenti PC, e includerà accesso alla modalità PvP 5 contro 5, la nuova modalità "Push" e quattro nuove mappe. Ci sarà anche un nuovo eroe, Sojourm, un rework per quattro eroi già esistenti (Orisa, Doomfist, Bastion e Sombra) e un nuovo sistema di ping.

Potete registrarvi sul sito ufficiale per una possibilità di essere selezionati per la closed beta: il requisito minimo è possedere Overwatch 1, ma verranno condotte ulteriori "scremature" basandosi sulla regione e sulle specifiche hardware. Se verrete selezionati, vi arriverà una mail per tempo.

Fonte: Eurogamer.net