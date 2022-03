Overwatch 2 dividerà il PvP e il PvE

Overwatch 2 è stato ripetutamente rinviato, ma sembra che sia finalmente in arrivo anche se in una forma modificata.

In un post sul blog e in un video, il team di Overwatch ha annunciato che stanno dividendo le modalità PvP e PvE del gioco e che la modalità PvP sta ora entrando nella prima di diverse fasi di test.

Overwatch 2 è stato annunciato alcuni anni fa e da allora gli aggiornamenti per il gioco originale sono rallentati mentre gli sviluppatori si sono concentrati maggiormente sul suo sequel.

"Riconosciamo di non aver comunicato bene, di non aver fornito troppi aggiornamenti e, onestamente, vi abbiamo deluso quando si tratta di fornire contenuti di Overwatch", afferma il game director Aaron Keller. "Vi sentiamo e ci impegniamo per aggiornamenti più continui su tutto ciò che riguarda Overwatch 2."

Dividere PvP e PvE in Overwatch 2 dovrebbe consentire al team di lanciare rapidamente più contenuti PvP. A tal fine, le nuove funzionalità PvP di Overwatch 2 sono ora in fase di test closed alpha, il che significa che i professionisti eSport (tra gli altri) stanno attualmente giocando sotto NDA (accordo di non divulgazione). Questo significa che alcuni stanno provando le nuove partite 5v5, il nuovo eroe chiamato Sojourn, le nuove mappe, la nuova modalità Push, il nuovo sistema di ping e una serie di aggiornamenti agli eroi esistenti.

Blizzard ha recentemente fatto diversi tentativi per comunicare più chiaramente con il proprio pubblico, incluso un annuncio di un gioco di sopravvivenza in fase di sviluppo. Sono inoltre, insieme alla società madre Activision Blizzard, coinvolti in diverse cause legali che sostengono una cultura di molestie sessuali e discriminazione all'interno dell'azienda, e sono in procinto di essere acquisiti da Microsoft.

Fonte: Rockpapershotgun.