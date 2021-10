Overwatch 2 in nuovi video con tanto gameplay e le 'nuove' mappe di Havana e Dorado

Prosegue il lavoro di Activision Blizzard su Overwatch 2: recentemente il canale YouTube ufficiale del gioco ha pubblicato due video dedicati sulla rielaborazione di mappe precedenti che saranno disponibili nel sequel.

Sebbene Dorado e Havana siano mappe di Overwatch 1, la prima ha un'ambientazione diurna, mentre la seconda è notturna. Queste mappe danno una sorta di atmosfera diversa ma fondamentalmente sono le stesse. In termini di meccanica, è interessante notare la velocità della carica Ultimate e quanto sia più lenta rispetto al primo gioco. Questo rende molto più difficile soprattutto la rimonta di una squadra.

La prossima stagione di Overwatch League si giocherà su una prima versione di Overwatch 2. Attualmente, il gioco non ha ancora una data di uscita precisa poiché si trova in fase di sviluppo attivo: molti dei suoi personaggi tuttavia vedranno un cambio nelle caratteristiche ed il sequel avrà anche una campagna. Qui di seguito potete dare uno sguardo ai playtest delle due mappe.

Overwatch 2 è attualmente in via di sviluppo per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch, ma molto probabilmente arriverà anche sulle console next-gen PS5 e Xbox Series X/S.

