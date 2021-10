Overwatch 2 potrebbe non avere loot box

La valutazione ufficiale di Overwatch 2 è stata annunciata ed è leggermente diversa dall'originale.

Quindi, questo significa che il sequel non avrà loot box?

I filmati di gioco della nuova build hanno mostrato alcune delle nuove mappe, la nuova modalità di gioco Push e abbiamo dato un'occhiata dietro il sipario ad alcune delle principali rielaborazioni degli eroi che possiamo aspettarci nel sequel.

Ma una cosa di cui i fan non avevano sentito molto parlare, fino ad oggi, era la valutazione del gioco e il potenziale futuro delle loot box.

Secondo un tweet dell'account Twitter tedesco di Overwatch, Overwatch 2 sarà valutato per giocatori dai 12 anni in su, mentre l'originale è stato valutato per giocatori dai 16 anni in su in Germania.

Ciò ha un significato per il gioco perché, secondo un report di quest'anno, il governo tedesco ha approvato delle revisioni al suo Youth Protection Act che ha contrassegnato le "trappole dei costi" nei giochi e ha aumentato il limite di età per i giochi che le contengono.

Änderungen für Sombra in Overwatch 2



? Gehackte Ziele sind durch Wände sichtbar.

??? Hacken hebt die Tarnung nicht mehr auf.

? Die Abklingzeit von Hacken wird verringert.

? Fügt gehackten Zielen mehr Schaden zu.

Und mehr ? pic.twitter.com/1CUqYmAHzP — Overwatch (@OverwatchDE) October 6, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Dal momento che la Germania sembra più attenta a proteggere i giovani da questo tipo di trappola dei costi e l'originale era già valutato 16+, potrebbero arrivare grandi cambiamenti per le loot box in OW2.

Negli Stati Uniti, Overwatch è stato valutato "T", il che significa che il gioco è adatto dai 13 anni in su. Tuttavia, il rating ESRB include il "gioco d'azzardo simulato" nel suo rating, che potrebbe includere loot box.

Le valutazioni differiranno inevitabilmente da paese a paese. Tuttavia, il cambiamento di questo rating tedesco è sicuramente qualcosa da tenere d'occhio, anche se la versione americana mantiene il suo rating "T".

Fonte: Dexerto.