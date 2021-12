Overwatch riceve la modalità sperimentale più strana di sempre

L'anno scorso, Overwatch ha introdotto una modalità sperimentale che Blizzard ha utilizzato principalmente per testare potenziali modifiche al bilanciamento e mostrare ai giocatori cosa combinano internamente gli sviluppatori. Tendono ad essere modifiche abbastanza minori e non c'è stato un aggiornamento sperimentale da un po' di tempo. Ma poco fa ne abbiamo finalmente ricevuto uno nuovo, e sembra pieno di ritocchi divertenti. Quindi preparatevi per Roadhog e Genji volanti!

Potete leggere le patch note complete sul sito ufficiale, con i dettagli di ogni personaggio. Le idee per ogni modifica sono state escogitate da un gruppo di creatori di contenuti di Overwatch e la maggior parte di loro è piuttosto esagerata.

Ad esempio un cambiamento divertente è per Orisa, che ora ha solo un punto salute, ma 399 armatura per compensare e indossa un cappello da Babbo Natale. Roadhog, invece, quando usa la sua ultimate, può sparare verso il basso e sollevarsi in aria.

In sostanza, ogni singolo eroe ha ricevuto una sorta di cambiamento strano e divertente in questa modalità sperimentale con la quale gli sviluppatori creano contenuti che, potenzialmente, non diventeranno mai realtà.

Fonte: Rockpapershotgun.