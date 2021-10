Overwatch: ecco il nuovo nome di Jesse McCree

Dopo la bufera in Activision-Blizzard, si è subito cercato di andare ai ripari, trovando qualunque cosa potesse ripulire un'immagine delle società e dei team di sviluppo ormai infangata. L'idea migliore, è stata quella di modificare i nomi di alcuni personaggi presenti in World of Warcraft e Overwatch, ispirati da persone reali all'interno dei team di sviluppo. Uno di questi è Jesse McCree.

Meet Cole Cassidy.



Rides into Overwatch October 26. pic.twitter.com/CT6PmaNXNs — Overwatch (@PlayOverwatch) October 22, 2021

Il pistolero di Overwatch infatti, aveva il cognome in comune con uno dei dipendenti accusati di molestie e ad agosto, lo stesso team aveva espresso:

È necessario cambiare il nome dell'eroe attualmente noto come McCree in qualcosa che rappresenti meglio ciò che Overwatch rappresenta. In futuro, i personaggi del gioco non prenderanno più il nome da dipendenti reali e saremo più attenti e perspicaci nell'aggiungere riferimenti al mondo reale nei futuri contenuti di Overwatch". Ed eccoci qua.

Jesse McCree diventa dunque Cole Cassidy, con riferimento al dipendente sostituito con quello di uno dei più sanguinari fuorilegge del vecchio West; scelta oculata. In ogni caso, potrete vedere questo cambiamento a partire dal 26 ottobre.

