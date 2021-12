Oxenfree II: Lost Signals, la data di uscita potrebbe essere stata svelata

Il tanto atteso sequel di Oxenfree, sviluppato da Night School Studios Oxenfree II: Lost Signals potrebbe essere pubblicato molto presto se la data trapelata dal database del PlayStation Store è accurata. Secondo quanto riportato, il gioco dovrebbe essere lanciato l'8 febbraio 2022.

Si tratta di un altro titolo da aggiungere a un mese assolutamente pieno, dato che a febbraio del prossimo anno usciranno altri giochi attesi dai fan come Elden Ring e Horizon Forbidden West.

Ad annunciarlo è la pagina Twitter PlayStation Game Size la quale ha pubblicato proprio la data dell'8 febbraio, con il gioco che, come sappiamo, arriverà anche su PlayStation 4 e PlayStation 5. Ad ogni modo è bene frenare l'entusiasmo poiché potrebbe essere benissimo una data segnaposto, in quanto non c'è ancora la certezza assoluta.

? According To Playstation Database , OXENFREE II: Lost Signals Coming February 8th 2022



? #PS5 pic.twitter.com/YJC9rSillF — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) December 28, 2021

Oxenfree II: Lost Signals è un sequel diretto dell'originale Oxenfree. È ambientato cinque anni dopo gli eventi del primo gioco e segue Riley mentre torna nella sua città natale di Camena per indagare su misteriosi segnali radio.