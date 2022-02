Pac-Man Museum Plus ha una data di uscita: la collezione di 14 giochi arriverà al day one su Xbox Game Pass

Pac-Man tornerà quest'anno con una delle più grandi compilation che ha ricevuto in tutta la sua storia con il nome di Pac-Man Museum Plus, una magnifica collezione che comprende un totale di 14 videogiochi del popolare franchise lanciati negli ultimi 40 anni.

Il motivo per cui il titolo è tornato a far parlare di sé è perché Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer che ne conferma la data di uscita. Il prossimo 27 maggio sarà disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC, oltre a far parte del catalogo Xbox Game Pass sin dal primo giorno. Qui di seguito potete dare uno sguardo a tutti i giochi che saranno presenti nella collezione.

PAC-MAN

SUPER PAC-MAN

PAC & PAL

PAC-LAND

PAC-MANIA

PAC-ATTACK

PAC-IN-TIME

PAC-MAN ARRANGEMENT Arcade ver.

PAC-MAN ARRANGEMENT CS ver.

PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION

PAC Motos

PAC'N ROLL REMIX

PAC-MAN BATTLE ROYALE

PAC-MAN 256

Si troveranno tutti in una sala giochi, che a sua volta sarà un'altra delle caratteristiche principali della compilation, poiché i giocatori potranno progettare la loro stanza come vogliono. Per fare ciò, dovranno giocare per completare le missioni e quindi ricevere in cambio monete che consentono di sbloccare tutti i tipi di oggetti.

