Il Papa che assiste all'esibizione di un circo sulla musica di Undertale è la cosa più strana che vedrete oggi

Per dare il via al 2022 in un modo decisamente singolare, il Papa ha visto esibirsi un circo, con le musiche di Undertale.

Come notato dai fan su Twitter (e riportato da The Gamer), il Papa sembra aver iniziato il nuovo anno nel modo giusto guardando un gruppo di artisti circensi mettere in scena uno spettacolo al suono di "Megalovania" di Undertale.

Per il contesto, ogni settimana Papa Francesco tiene un'Udienza Generale. Frequentato spesso da gruppi di pellegrini, il Papa usa l'evento per impartire le sue benedizioni ai presenti in diverse lingue prima di ospitare talvolta anche artisti per intrattenere i suoi ospiti. Mentre queste esibizioni variano e sono disponibili in una gamma di varietà, la più recente è stata caratterizzata da un'esibizione divertente di un gruppo di artisti circensi che hanno eseguito uno spettacolo con la musica di Undertale.

This year just started and we already have the insanity of Megalovania being performed in front of the Pope. pic.twitter.com/QBxGtl9v1c — Ultima | #??? (@UltimaShadowX) January 6, 2022

Anche se è piuttosto improbabile che sia mai riuscito a finire Undertale, tecnicamente l'idea che il Papa possa giocarci non è in realtà così assurda come sembra. Nel 2016, lo YouTuber MatPat ha incontrato Sua Santità e gli ha regalato una copia del gioco. Quindi, anche se è ancora abbastanza probabile che non sia effettivamente così, chissà, forse la musica di sottofondo è stata scelta proprio da Papa Francesco.

Fonte: IGN.