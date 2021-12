Paper Mario 'l'originale' è il prossimo gioco in arrivo su Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo

Paper Mario arriverà su Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo il prossimo venerdì 10 dicembre 2021. Dopo la premiere del servizio esteso dell'abbonamento a Nintendo Switch il 5 novembre, l'azienda giapponese conferma così il primo titolo aggiuntivo della collezione Nintendo 64, che non è altro che uno dei videogiochi più importanti e ricordati della saga dell'idraulico.

Sviluppato da Intelligent Systems, stiamo parlando del primo capitolo della serie, pubblicato nel 2000 per Nintendo Switch come sequel spirituale di Super Mario RPG. È così che un franchise spin-off ormai veterano si è insediato nella libreria di opere di Nintendo. Il suo ultimo episodio, Paper Mario: The Origami King è piaciuto molto ai fan della serie.

Come il resto dei giochi Nintendo 64 su Nintendo Switch Online, sarà possibile salvare i progressi in qualsiasi momento, ci saranno diversi slot a nostra disposizione e sarà possibile giocare sia in modalità portatile che desktop. È confermato che presto all'interno del servizio arriveranno anche titoli.

Ricordiamo che Paper Mario sarà disponibile per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo dal 10 dicembre.

Fonte: GamingBolt