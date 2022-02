Path of Exile a quasi 10 anni dalla sua uscita ha registrato un nuovo record di giocatori attivi

L'ultima espansione di Path of Exile, Siege of the Atlas, consente ai giocatori di costruire il proprio finale di gioco rinnovando l'Atlante dei mondi, che a questo punto è fondamentalmente il fulcro del gioco.

Forse più comprensibile è che l'ormai piuttosto vecchio gioco di ruolo d'azione ha raggiunto un nuovo record per quanto riguarda i giocatori simultanei: 158.882 persone hanno giocato contemporaneamente durante il fine settimana, afferma Grinding Gear Games. Questo è un nuovo record da quando Path of Exile è stato lanciato oltre otto anni fa, nell'ottobre 2013.

L'ultima espansione di Path of Exile, Siege of the Atlas, consente ai giocatori di attingere da tutti gli otto anni di storia del gioco mescolando e abbinando i livelli da giocare nell'Atlante dei mondi. Ciò significa che tutto il vecchio contenuto è praticamente sbloccato ee è possibile usarlo per sconfiggere i nuovi boss e alcuni vecchi.

?We have officially reached a new record! ?



There are more players currently playing Path of Exile: Siege of the Atlas right now compared to any time in Path of Exile's 10 year history. ?



Thank you so much for your support. pic.twitter.com/ISaeXhPX6e — Path of Exile (@pathofexile) February 4, 2022

Ricordiamo che il team di sviluppo sta lavorando a Path fo Exile 2 e che dovrebbe uscire entro la fine di quest'anno.

Fonte: PCGamesN