Pax Dei: l'MMO di Mainframe creato per il cloud non sarà più pubblicato da Xbox Game Studios?

Di recente vi avevamo parlato di Pax Dei, un MMO creato dallo studio Mainframe e sviluppato per tecnologia cloud. Ai tempi era stato proprio Jeff Grubb a svelare l'esistenza di Pax Dei, affermando che il titolo fosse una sorta di esclusiva Xbox in quanto il team di sviluppo avrebbe ricevuto il supporto dell'azienda.

Ora tuttavia, sempre Jeff Grubb in un recente podcast ha affermato che il gioco non sarebbe più un'esclusiva Xbox. Secondo i dettagli forniti dal giornalista, veniamo a sapere che il progetto ha raccolto 23 milioni di dollari da un round di finanziamenti, non da Microsoft ma da altri investitori. Oltre a questo, Grubb dichiara che il team di sviluppo sembra si sia ritirato da qualsiasi accordo con Microsoft.

Pertanto, con queste indiscrezioni alla mano, Pax Dei non sarà più un'esclusiva Xbox, ma arriverà anche su altre piattaforme. Qui di seguito potete dare uno sguardo al podcast: la parte di Pax Dei inizia intorno al minuto 54.

Per adesso si tratta comunque di rumor, in quanto il gioco non è ancora stato annunciato ufficialmente. Non ci resta che attendere informazioni ufficiali.

Fonte: Reddit