PC, il 2021 è stato un grande anno per le vendite

Le spedizioni globali di PC nel 2021 hanno raggiunto il numero più alto dal 2012, secondo un rapporto pubblicato recentemente. "Il 2021 è stato davvero un anno incredibile per il PC", ha affermato Jitesh Ubrani, responsabile della ricerca per Mobile and Consumer Device Trackers di IDC, a proposito delle 348,8 milioni di unità distribuite l'anno scorso. Il rapporto ha anche evidenziato che la cifra totale è aumentata del 14,8% rispetto al 2020.

Ubrani ha citato fattori come "il bisogno dei consumatori di PC nei mercati emergenti e la domanda commerciale globale". Il rapporto ha anche rilevato che la distribuzione avrebbe potuto essere ancora più elevata se non fosse stato per problemi come la carenza di semiconduttori che come ben sappiamo sta influenzando anche la produzione di PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Tra le prime aziende per le spedizioni di PC nel 2021 possiamo trovare Lenovo (al primo posto), seguita da HP, Dell, Apple e Acer. Anche l'azienda di analisi Gartner riferisce che il 2021 ha visto il più alto volume di distribuzioni di PC dal 2013, dopo un periodo di declino iniziato nel 2017. "Di conseguenza, i volumi di spedizione annuali PC non dovrebbero scendere ai livelli pre-pandemia per almeno altri 2-3 anni", spiega Mikako Kitagawa, direttore della ricerca presso Gartner.

Ricordiamo anche che alla fine dello scorso anno Microsoft ha lanciato Windows 11 e AMD e Intel hanno lanciato i loro nuovi chip per il 2022. Si prospetta un altro anno interessante per il PC.

