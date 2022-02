Alt Motion Controller è un rivoluzionario controller che punta a rimpiazzare la combo tastiera e mouse

Si chiama Alt Motion Controller, ed è quello che sembra essere la fusione fra la comodità delle levette di un controller e la precisione dei movimenti di un mouse, con una serie di levette analogiche posizionate strategicamente sul corpo di un mouse. Possibile?

Dopo uno sviluppo durato 7 anni, l'Alt Controller funziona come un controller normale, che permette di riassegnare i tre stick in molti modi diversi. La differenza è che si utilizzano tutti e tre con una mano sola. Il suo creatore ex Razer, Edward Larkin, dice che a dispetto di quanto sembri, è più facile imparare a utilizzare questo controller che una tastiera per giocare, perché non bisogna mai riposizionare le dita, al punto che un principiante "imparerà ad usarlo in 15-25 ore".

Il controller presenta anche un volante integrato, così da poter controllare meglio i veicoli nei giochi che supportano la funzionalità, ed è adatto anche a giocatori mancini. Ciò che gli manca è la capacità di una tastiera di poter scrivere, ma non si può sempre avere tutto dalla vita.

Il prezzo proposto è di 250 dollari, ma otterrete direttamente uno sconto di 100 dollari se vi iscrivete alla mailing list di PLA Labs, il che vi consentirà anche di essere estratti a sorte per vincere uno dei 100 controller quando cominceranno le consegne. Provereste?

