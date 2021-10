PC in crisi a chi? Il mercato continua a crescere oltre ogni ostacolo

Se qualcuno pensava che i PC fossero una razza in via di estinzione, si sbagliava di grosso.

Generalmente, si ritiene che la proliferazione di potenti smartphone e il cloud siano la causa dell'inevitabile ma lenta scomparsa del mercato dei PC. Ma poi è arrivato il 2020 e il COVID-19 che hanno ribaltato tutto. Questo è stato lo sfondo che ha portato alla rinascita di questo mercato, che ora sta vedendo il suo sesto trimestre consecutivo di crescita, anche se ci sono crescenti segnali di potenziali problemi dietro l'angolo.

I notebook potrebbero essere stati "il ​​salvatore" del mercato dei PC nell'ultimo anno e mezzo. La pandemia che ha costretto tutti a casa per qualche tempo ha cambiato anche il mercato dei personal computer, riportando di moda i PC portatili mentre le persone sono passate al lavoro a distanza e alle disposizioni scolastiche. Ciò ha causato un aumento delle distribuzioni di PC, con un aumento del 3,9% nel terzo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

IDC, tuttavia, avverte che non tutto è rose e fiori, e le cose stanno effettivamente iniziando a rallentare. Le stesse condizioni che hanno determinato l'impennata della crescita del mercato dei PC saranno quelle che causeranno problemi a lungo termine.

L'aumento della domanda di PC, ad esempio, ha contribuito alla carenza di componenti e forniture che stiamo riscontrando ora.

Anche se il mercato dei PC ha registrato una crescita in generale, non tutti ne escono vincitori. I primi cinque fornitori rimangono praticamente nella stessa posizione dell'anno scorso, ma il leader di mercato Lenovo ha effettivamente visto un leggero calo della sua quota. Dell è il sorprendente "outlier" con una crescita del 26,6% su base annua.

IDC non dipinge un quadro di speranza per questo mercato. L'offerta e le scorte sono ancora in ritardo rispetto alla domanda, che a sua volta non si è ancora ridotta a questo punto. Non c'è alcuna chiara indicazione che la situazione relativa alla carenza di componenti e ai problemi logistici verrà risolta in tempi brevi, e qualunque crescita il mercato dei PC possa aver goduto negli ultimi 18 mesi potrebbe presto andare persa di nuovo.

Fonte: Slashgear.