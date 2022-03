Perfect Dark perde ancora pezzi? Altri due sviluppatori lasciano The Initiative

La cattiva notizia sembra continuare a influenzare lo sviluppo di Perfect Dark. Se qualche giorno fa abbiamo riportato che il director del gioco ha lasciato lo studio, ora è stata la volta di altri importanti membri dello staff, dal momento che è stato rivelato che altri due sviluppatori stanno lasciando The Initiative.

Dopo che Dan Neuburger ha rivelato attraverso la sua pagina Linkedin che avrebbe lasciato lo studio di Santa Monica, ora è il turno di Ian Miller, senior designer e Ian Davis, responsabile dell'animazione del gameplay, che hanno anche deciso di lasciare lo studio Microsoft.

L'insider IdleSloth ha pubblicato la notizia su Twitter, dove ci sono i due profili LinkedIn degli sviluppatori: Ian Miller lavora ora per The Coalition mentre Ian Davis è entrato a far parte di Deviation Games.

Con l'abbandono di questi due sviluppatori, lo studio Microsoft subisce nuovamente un duro colpo.