Perfect Dark crisi The Initiative? Sarebbe completamente guidato da Crystal Dynamics

Le notizie ufficiali su Perfect Dark di The Initiative sono state piuttosto scarse dal suo annuncio nel dicembre 2020.

Tuttavia, di recente sono circolate notizie di numerose partenze dallo studio. VGC ha riferito che metà del team di sviluppo principale se n'è andato nell'ultimo anno. Jez Corden di Windows Central ha discusso della struttura dello studio che non sarebbe adatta per lavorare al progetto.

Il coinvolgimento di Crystal Dynamics è stato controverso, soprattutto data l'impostazione e la struttura più tradizionali con Daryl Gallagher che funge da capo dell'intero progetto. Secondo Andy Robinson di VGC, sono state segnalate altre due partenze con alcune altre confermate. Tuttavia, ha osservato che "se non fosse già ovvio, più fonti mi hanno ora suggerito che Crystal Dynamics sta essenzialmente guidando questo progetto".

Robinson ha aggiunto in un tweet: "il piano, a quanto ho capito, è sempre stato quello di lavorare con un co-sviluppatore, cosa che credo si stesse concretizzando con Certain Affinity fino all'anno scorso". Tuttavia, le fonti affermano che il rapporto con Crystal Dynamics è "completamente diverso".

Initiative update: I've added 2 more confirmed departures to the list (and corroborating a few more).



If it wasn't obvious already, multiple sources have now suggested to me that Crystal Dynamics is essentially leading this project.https://t.co/LZPQDNJvIJ — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) March 16, 2022

The plan as I understand it was always to work with a co-developer, yes, which I believe it was doing with Certain Affinity until last year, as 2 separate teams. But the CD relationship is completely different according to my sources. https://t.co/tBICTcFCel — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) March 16, 2022

Come ha notato di recente Corden, tuttavia, lo sviluppo "sembra che sia a buon punto ora" e si stanno muovendo verso una "sorta di obiettivo comune". Solo il tempo ci dirà se questo si tradurrà in un buon gioco.

Perfect Dark è attualmente in fase di sviluppo per Xbox Series X/S e PC.

Fonte: Gamingbolt.