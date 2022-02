Perfect Dark Reboot potrebbe essere un gioco live service secondo un rumor

Qualche tempo fa abbiamo avuto modo di vedere per la prima volta il progetto a cui stava lavorando il nuovo studio Xbox, The Initiative, e la sorpresa è arrivata quando è stato confermato che stavano creando un reboot di Perfect Dark, IP originariamente creata da Rare. Fin dal primo e unico trailer non abbiamo visto nient'altro sul gioco, ma sembra che il reboot di Perfect Dark potrebbe adottare aspetti di gioco live service.

Grazie ad un post dell'utente IdleSloth84 su Twitter, abbiamo potuto constatare che sul LinkedIn di Cory Butler, senior manager di Crystal Dynamics, che sta lavorando anche allo sviluppo di questo titolo, segnala che il gioco avrà degli aspetti che provengono direttamente dai giochi come servizio.

Anche se è ancora troppo presto per ipotizzare quali aspetti prenderanno dai giochi live service, ricordiamo che la trilogia di Hitman di IO Interactive ha avuto uno sviluppo episodico e la scelta è stata accolta calorosamente dai giocatori. Qui di seguito potete dare un'occhiata al tweet pubblicato dall'insider che mostra il profilo LinkedIn di Butler.

(Speculation) It looks like Perfect Dark maybe a GaaS game, according to Crystal Dynamics Lead Producer's linkedin profile.



It maybe a similar style to the Hitman series



Source:https://t.co/Di5nor2oyg



— Idle Sloth (@IdleSloth84) February 14, 2022

Per adesso non ci sono ulteriori dettagli: vedremo come The Initiative e Crystal Dynamics continueranno con lo sviluppo di questo tanto atteso reboot.

Fonte: GamingBolt