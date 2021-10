Perfect Dark: il reboot di The Initiative in collaborazione con Crystal Dynamics e Matt Booty spiega perché

A settembre è stato annunciato che Xbox aveva firmato una collaborazione con lo studio di Square Enix, Crystal Dynamics dietro la serie Tomb Raider e Marvel's Avengers, per lo sviluppo congiunto di Perfect Dark, il titolo di debutto del suo nuovo studio interno The Initiative.

Parlando in una video intervista con Kinda Funny Games, Matt Booty ha detto che Microsoft ha colto al volo l'opportunità di collaborare con Crystal Dynamics quando è diventata disponibile. "Penso che siamo a un punto nel settore in cui se hai un team come Crystal Dynamics che diventa disponibile, che ha un grande pedigree, un buon successo, sarebbe da pazzi non approfittarne".

"Abbiamo una squadra che ha esperienza nella costruzione di ciò a cui stiamo lavorando, che ha lavorato con alcune delle persone che sono ora disponibili, non era una situazione standard perché di solito non ci avvaliamo di studi al di fuori di Xbox, ma abbiamo trovato un modo per farlo funzionare e penso che sia stato attraverso alcune delle connessioni personali che abbiamo".

Booty ha poi aggiunto: "Ne sono entusiasta, proprio in termini di ciò che aggiunge al team che abbiamo già ottenuto a The Initiative. E' una risorsa troppo preziosa in questo momento nel settore per non sfruttarla e possiamo trovare un modo per concludere un contratto o qualsiasi altra cosa dobbiamo fare".

Fonte: Gamespot