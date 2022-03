Perfect Dark il game director lascia, un brutto colpo per The Initiative

Il team The Initiative ha da poco perso un membro importante nello sviluppo del remake di Perfect Dark: si tratta di Dan Neuburger, il game director del progetto.

Secondo il profilo LinkedIn del director, il mese scorso Neuburger avrebbe lasciato lo studio dopo tre anni e otto mesi di incarico. Non sappiamo cosa farà ora che ha cessato la collaborazione con The Initiative, e lo studio non ha ancora annunciato di aver trovato un sostituto.

Neuburger aveva lavorato ai reboot di Tomb Raider presso Crystal Dynamics, studio di sviluppo che, ironicamente, sta co-sviluppando il remake di Perfect Dark.

Nel corso dell'ultimo anno anche il design director Drew Murray è andato via per tornare agli approdi di Insomniac Games. Perfect Dark non ha ancora una data di uscita ufficiale, né una finestra di lancio vagamente precisa, dunque c'è ancora tempo per dirigere il prodotto.

Fonte: Eurogamer.net