Perfect Dark tra The Initiative e Crystal Dynamics: un noto giornalista parla di contrasti tra i due studi

Nella giornata di ieri, è emerso un interessante report di VGC che provava a spiegare costa sta accadendo all'interno di The Initiative, lo studio al lavoro su Perfect Drak.

Il report fa luce sulla fuga di tantissimi sviluppatori di The Initiative e, questo, sembra essere dovuto al fatto che Crystal Dynamics sta probabilmente assumendo per il progetto una guida molto più forte di quanto si pensasse inizialmente.

In altre notizie più recenti, Andy Robinson di VGC ha suggerito che lo sviluppo del progetto sarebbe completamente guidato da Crystal Dynamics.

A queste indiscrezioni si aggiungono ora le affermazioni del noto giornalista di Windowscentral Jez Corden, che ha parlato di contrasti tra lo studio di Tomb Raider e The Initiative nello sviluppo del reboot.

I due studi avrebbero visioni molto diverse e The Initiative si starebbe occupando solamente del supporto tecnico insieme allo studio Certain Affinity. Di quest'ultimo team ha parlato anche Andy Robinson di VGC, dicendo che lo studio di supporto di Halo era stato in precedenza coinvolto su Perfect Dark.

La fuga degli sviluppatori da The Initiative e i contrasti con Crystal Dynamics potrebbero rendere lo sviluppo di Perfect Dark molto problematico, senza contare che l'uscita potrebbe vedere dei ritardi.

Fonte: YouTube.