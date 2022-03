Perfect Dark perde pezzi: cosa succede a The Initiative? Un report fa luce sulla fuga di numerosi sviluppatori

Lo studio The Initiative di Xbox ha assistito a un'ondata di partenze negli ultimi 12 mesi, stando a quanto riportato da VGC.

L'analisi dei profili LinkedIn dei dipendenti ha rivelato che fino alla metà del team di sviluppo principale al lavoro sul reboot di Perfect Dark ha lasciato l'azienda durante l'ultimo anno, ovvero circa 36 persone.

Ciò include la maggior parte del team di progettazione senior di The Initiative, tra cui il game director Dan Neuburger, il design director Drew Murray, il lead level designer Chris O'Neill, il principal world builder Jolyon Myers, due senior system designer, un gruppo di tre ex designer di God of War e altri.

Secondo LinkedIn, The Initiative conta ora meno di 50 persone e attualmente ha solo tre ruoli pubblicizzati sul suo sito web. L'analisi suggerisce che ha assunto circa 12 persone negli ultimi 12 mesi.

La tempistica delle partenze coincide con l'annuncio di settembre 2021 che Crystal Dynamics aveva firmato per co-sviluppare Perfect Dark.

Questo, combinato con i pochi ruoli di lavoro attualmente pubblicizzati presso The Initiative, suggerisce che lo sviluppatore di Tomb Raider sta probabilmente assumendo per il progetto una guida molto più forte di quanto si pensasse inizialmente.

Le interviste con diversi ex sviluppatori senior hanno citato la mancanza di autonomia creativa e il lento progresso dello sviluppo come motivo delle loro partenze e hanno descritto l'ondata di uscite come molto veloce, con lo slancio del progetto che si dice sia stato "pesantemente colpito".

La direzione di The Initative ha detto a VGC di essere fiduciosa nel team che ha a disposizione e nei nuovi talenti che si sono uniti.

"Non è un compito da poco costruire uno studio e reinventare un franchise amato", ha detto a VGC il boss dello studio Darrell Gallagher. "Nel creare The Initiative, abbiamo deciso di sfruttare le partnership di co-sviluppo per raggiungere le nostre ambizioni e siamo davvero entusiasti di tutti i progressi che stiamo vedendo con il nostro rapporto con Crystal Dynamics".

"In questo viaggio, non è raro che ci siano cambiamenti nel personale, specialmente durante un periodo di sconvolgimento globale come quello degli ultimi due anni, e c'è ancora molto lavoro davanti a noi per offrire una fantastica esperienza Perfect Dark ai nostri giocatori".

"Auguriamo il meglio a tutti i nostri ex colleghi e sono fiducioso nel team che abbiamo, nei nuovi talenti che si sono uniti e non vediamo l'ora di condividere di più con i fan".

Gli ex sviluppatori di The Initiative con cui VGC ha parlato, hanno attribuito l'ondata di partenze alla frustrazione tra i talenti senior per la direzione del progetto stabilita da Gallagher e dal game director Daniel Neuburger (lui stesso ha lasciato l'azienda il mese scorso).

Sebbene il sito Web di The Initiative affermi che l'azienda promuove un ambiente creativo "collaborativo", gli ex dipendenti hanno descritto la gerarchia di sviluppo dello studio "dall'alto verso il basso", con Gallagher e Neuburger che mantengono l'ultima parola sulle decisioni creative.

Secondo gli ex dipendenti, molti membri senior del team erano frustrati da questa percepita mancanza di autonomia e non si sentivano ascoltati su questioni chiave come le priorità di sviluppo, la pianificazione del progetto e il personale del team.

Gallagher e Neuburger, che in precedenza erano capo dello studio e game director di Crystal Dynamics, volevano creare giochi come avevano sempre fatto con una direzione dall'alto verso il basso, hanno affermato le fonti, mentre molti dipendenti di The Initiative si aspettavano un approccio più dal basso verso l'alto.

Di conseguenza, si afferma che lo sviluppo è progredito lentamente e che non si è mai formata una solida cultura aziendale. Tutti gli ex dipendenti con cui VGC ha parlato si sono detti sorpresi di quanto Microsoft fosse stata indulgente sulla mancanza di progressi.

Uno sviluppatore ha detto: "fare giochi è già abbastanza difficile, figuriamoci quando ti senti come se non riuscissi a parlare con le persone che prendono le decisioni che riguardano tutti".

La questione culturale era in parte alla base della decisione di portare a bordo Crystal Dynamics, si sostiene, con Gallagher e Neuburger che speravano che la produzione si sarebbe mossa più agevolmente con l'introduzione di un secondo team che avesse familiarità con i loro metodi.

È anche probabile che l'introduzione di Crystal Dynamics colmi le lacune lasciate dall'abbandono del personale di The Initiative, è stato detto a VGC.

Fonte: VGC.