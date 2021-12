Persona 3 Portable potrebbe ricevere un remaster multipiattaforma

I fan di Persona speravano che la serie avrebbe oltrepassato i confini dell'esclusività PlayStation e si sarebbe fatta strada anche su altre piattaforme con porting e remaster, e con il lancio di Persona 4 Golden su PC lo scorso anno, la cosa ha iniziato a sembrare abbastanza probabile. In effetti, un nuovo leak afferma che un'altra riedizione di Persona è in sviluppo.

Il noto leaker Zippo - che ha accuratamente anticipato il lancio di Persona 4 Arena Ultimax per PS4, Nintendo Switch e PC - ha recentemente pubblicato un brevissimo aggiornamento del blog in cui, dopo aver parlato del suddetto leak, ha continuato ad affermare che un remaster multipiattaforma di Persona 3 Portable sarebbe in sviluppo.

Se sarà davvero così, sarebbe una scelta interessante. Persona 3 FES è ampiamente considerata la versione definitiva di Persona 3, e sebbene Persona 3 Portable presenti alcune caratteristiche esclusive - come una protagonista femminile giocabile e un sistema di combattimento rivisto che è in linea con Persona 4 - manca di nuovi contenuti della storia aggiunti in FES.

Atlus è attualmente nel bel mezzo delle celebrazioni per il 25° anniversario di Persona. Fino all'autunno del 2022, lo sviluppatore giapponese ha pianificato un totale di sette annunci, di cui cinque devono ancora essere rivelati. È interessante notare che a giugno 2020 si vociferava che i porting per PC sia di Persona 3 Portable che di Persona 4 Golden fossero in lavorazione, poco dopo, il secondo titolo è stato annunciato ufficialmente.

Nel frattempo, Atlus ha confermato quest'anno di aver iniziato a reclutare personale per lo sviluppo di Persona 6.

Fonte: Gamingbolt.