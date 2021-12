Persona 5 Royal potrebbe davvero arrivare su PC? Atlus aggiorna la sua pagina Steam

Un porting per PC di Persona 5 Royal potrebbe essere annunciata presto, potenzialmente già ai The Game Awards. Come notato da un utente di Twitter, Atlus ha recentemente aggiornato il suo profilo Steam per indicare 14 progetti anziché i 13 precedenti. Vale la pena notare che l'archivio del database Steam dell'editore conferma che ha solo 11 giochi su Steam, quindi tecnicamente c'è spazio per tre nuovi progetti.

Questo aggiornamento è arrivato sulla scia di un elenco della commissione di valutazione australiana per un progetto Atlus non specificato con il nome in codice Project Pen, che è stato presentato il mese scorso il 4 novembre.

Tutto ciò che sappiamo su Project Pen è che la sua valutazione australiana rispecchia Persona 5 Royal, dalla classificazione generale MA15+ fino ai tipi di contenuto specifici. L'originale Persona 5, il nuovo Shin Megami Tensei 5 e Shin Megami Tensei 4 appena lanciato (ed esclusivo per Nintendo Switch) differiscono tutti nelle loro classificazioni.

Sappiamo anche che Atlus è interessata a portare più giochi su PC. Come ha affermato l'anno scorso Haruki Satomi, ora CEO di Sega Sammy, la holding consociata di Sega: "Continueremo a promuovere attivamente il porting di titoli precedentemente rilasciati su Steam e su nuove piattaforme. Stiamo anche negoziando con i possessori di piattaforme per nuovi giochi in futuro e stiamo valutando modi per vendere a condizioni favorevoli per ogni titolo, tra cui misure come la preparazione delle versioni PC dei titoli dall'inizio, con in mente lanci multipiattaforma".

Non ci resta che aspettare questi due giorni che ci separano ai The Game Awards per saperne di più eventualmente.

Fonte: NME